Il Centro Calabrese di Solidarietà Ets ha annunciato un incontro di studio che si terrà il 10 aprile presso il Centro polivalente per i giovani di Catanzaro, in via Fontana Vecchia. L’appuntamento si concentrerà sulla tutela dei minori in contesti di crisi familiare, con particolare attenzione al metodo della Casa di Nemo. La giornata vedrà la partecipazione di professionisti e operatori del settore, impegnati a approfondire tematiche legate alla protezione dei bambini.

Il Centro Calabrese di Solidarietà Ets organizza per il 10 aprile, presso il Centro polivalente per i giovani di Catanzaro in via Fontana Vecchia, un incontro di studio focalizzato sulla protezione dei minori in situazioni di crisi familiare. L’evento, che si svolgerà dalle ore 14 alle 18, mette al centro l’analisi operativa del progetto La Casa di Nemo. L’iniziativa nasce dalla necessità di potenziare le reti di supporto territoriale per l’infanzia e l’adolescenza. Il seminario mira a creare un ponte tra diverse competenze professionali, esplorando l’efficacia degli spazi neutri come presidio fondamentale per garantire la sicurezza dei bambini quando i rapporti tra i genitori sono segnati da violenza o fragilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Proteggere i figli nelle crisi familiari: il metodo della Casa di Nemo

Nuovo Isee 2026 per prestazioni familiari e inclusione: soglie casa più alte e maggiorazioni rafforzate per i figliDal 1° gennaio 2026 è operativa una nuova modalità di calcolo dell’Isee destinata ad alcune misure di sostegno economico.

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