Nella partita tra Wrexham e Southampton, valida per la quarantunesima giornata di Championship, il Southampton si presenta con la possibilità di accedere ai playoff per la promozione in Premier League, dopo aver accumulato diversi risultati utili. La squadra ha attraversato un periodo positivo che le ha permesso di risalire la classifica e di puntare alla promozione. La sfida si preannuncia come una delle più interessanti della giornata.

Una serie infinita di risultati utili hanno riportato il Southampton a giocarsi la possibilità dei playoff per andare in Premier dopo un solo anno di purgatorio. E il colpaccio fatto contro l’Arsenal in Fa Cup è stato clamoroso. Uno di quelli che possono svoltare davvero in maniera definitiva la stagione. Un due a uno che ha permesso a questa squadra di volare in semifinale di Fa Cup. Nessuno se lo aspettava e non era preventivabile, ovviamente. E il risultato finale è qualcosa di unico. Perché i Gunners si presentavano con una grandissima forza e come la capolista di Premier. Insomma, unico davvero. E adesso sì che cambia tutto perché vincere una partita del genere ti dà delle forze enormi, ti dà autostima e ti dà la forza e la convinzione di potertela giocare contro tutti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Wrexham-Southampton: adesso cambia tutto

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