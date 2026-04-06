Pronostici Napoli-Milan | marcatore e tiri in porta

Nella partita tra Napoli e Milan, l’attenzione si concentra sui possibili marcatori e sui giocatori che effettueranno più tiri in porta. Le condizioni di Rasmus Hojlund sono al centro delle discussioni, creando preoccupazione tra i tifosi del Napoli. La sfida si preannuncia ricca di spunti interessanti per chi si interessa di statistiche e performance individuali. Entrambi i team sono pronti a scendere in campo per ottenere il massimo risultato.

Le condizioni di Rasmus Hojlund tengono in apprensione tutto il mondo Napoli. La presenza dell’attaccante danese è in forte dubbio: Conte scioglierà l’unico dubbio della vigilia soltanto a poche ore dal match. Nel caso in cui l’ex Atalanta non dovesse farcela, è pronto Giovane dal primo minuto che dovrebbe agire in qualità di falso nueve. Si vedrà. Chi è sicuro di una maglia da titolare è invece Kevin De Bruyne, in grande crescita di condizione e sempre più in palla. Rigorista designato – il che non è affatto un dettaglio trascurabile, come insegna la gara d’andata – il tuttocampista di Conte è il classico giocatore contro cui la retroguardia del Milan ha dimostrato di andare in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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