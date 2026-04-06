Domani all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Genoa, partita valida per il campionato di Serie A. La Juventus, guidata dall’allenatore Luciano Spalletti, cerca di ottenere i tre punti dopo il pareggio del Como contro l’Udinese. Il Genoa arriva con l’obiettivo di difendersi e cercare occasioni offensive. La sfida prevede diverse possibilità di marcatori e tiri in porta, che saranno analizzati in chiave di scommesse sportive.

Juventus-Genoa, le dritte in chiave player building della contesa in programma all’Allianz Stadium Intenzionata ad approfittare del mezzo passo falso del Como, fermato sul pareggio dall’Udinese, la Juventus di Luciano Spalletti affronta il Genoa, consapevole di non poter più sbagliare. Verosimile immaginare che la “Vecchia Signora” scenda in campo con la volontà di sbloccare subito la contesa per gestirne i ritmi a proprio piacimento. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Diversi i dubbi di formazione di Spalletti che comunque in attacco si affiderà ancora una volta a Kenan Yildiz: sia come esterno offensivo che come falso nueve il turco è un fattore e si candida a vivere un altro pomeriggio da protagonista, magari impreziosita da almeno un gol. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Juventus-Genoa: marcatore e tiri in porta

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