Pronostici di oggi 7 aprile | andata quarti di finale di Champions League

Oggi 7 aprile si giocano le partite di andata dei quarti di finale di Champions League. Le sfide principali sono Sporting Lisbona contro Arsenal e Real Madrid contro Bayern Monaco. Nel programma ci sono anche incontri tra squadre di Danimarca, Inghilterra e Norvegia, con alcune partite di contorno che completano il quadro delle gare di questa giornata.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 7 aprile. Sporting Lisbona-Arsenal e Real Madrid-Bayern Monaco come portata principale con qualche piatto di contorno preso tra Danimarca, Inghilterra e Norvegia. I Gunners sono attesi a Lisbona da una sfida che è diventata ancora più importante dopo l’eliminazione dalla FA Cup per mano di un club. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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