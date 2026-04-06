Problemi di rifornimento | anche l’Aeroporto del Salento a corto di carburante

All'aeroporto del Salento si segnalano difficoltà nel rifornimento di carburante, con il carburante di categoria A1 che al momento non è disponibile. Le scorte sono molto limitate e vengono riservate esclusivamente ai voli di stato, di ricerca e soccorso e ai trasporti sanitari. La situazione ha portato a restrizioni per le operazioni di volo di altri voli commerciali e privati.

Fino al mezzogiorno di martedì quantità limitate e disponibili solo per voli statali, di soccorso e ricerca e trasporti ospedalieri. L’avviso ufficiale riguarda anche altri scali italiani BRINDISI - “Carburante a1 non disponibile. Quantità limitate concesse solo per voli statali, di ricerca e soccorso e trasporti sanitari. Nota: si prega di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Quantità limitate concesse solo per voli statali, di ricerca e ospedalieri. Nota: si prega di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Problemi di rifornimento: anche l'aeroporto di Brindisi a corto di carburanteFino a domani quantità limitate concesse solo per voli statali, di ricerca e ospedalieri: invito ai piloti a calcolare la problematica.

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