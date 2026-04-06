Gli astronauti della missione Artemis II si stanno avvicinando alla Luna, ma devono affrontare un problema tecnico con la toilette a bordo della capsula Orion. La Nasa ha definito la questione come

(LaPresse) Gli astronauti della missione Artemis II si stanno avvicinando alla Luna. L’unico lato negativo è che Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, a bordo della capsula Orion, sono alle prese con il malfunzionamento della toilette. “Non ci sono restrizioni all’uso, i membri dell’equipaggio possono usare il wc. Ma stiamo ancora cercando di capire il problema della linea di sfiato delle acque reflue. Si tratta di una questione ingegneristica piuttosto complessa “, ha spiegato Rick Henfling, direttore del volo di rientro di Artemis II, parlando in conferenza stampa da Houston. Questo articolo Problemi con la toilette... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Problemi con la toilette per Artemis II, Nasa: "Questione ingegneristica complessa"

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