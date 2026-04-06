A Pistoia, un’analisi condotta dall’impresa sociale PoieinLab ha rilevato che circa il 65% dei cittadini intervistati si dichiara disposto a votare alle primarie del Centrosinistra previste per domenica 12 aprile 2026. Lo studio ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione locale, cercando di capire le intenzioni di voto e le preferenze in vista delle prossime elezioni comunali.

A Pistoia, l’impresa sociale PoieinLab ha condotto un’analisi esplorativa per comprendere come i cittadini si stanno orientando verso le primarie del Centrosinistra previste per domenica 12 aprile 2026. L’obiettivo è definire il profilo del candidato sindaco che affronterà le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. L’attività di rilevazione è stata portata avanti tra il 23 e il 31 marzo. Per raccogliere i dati, sono state utilizzate due metodologie distinte: interviste telefoniche assistite dal computer (CATI) basate su elenchi telefonici degli anni 2018-2019 e questionari cartacei (PAPI) somministrati direttamente nelle strade del centro storico e nei punti di aggregazione della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primarie Pistoia: il 65% dei cittadini vuole votare il sindaco

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