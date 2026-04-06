Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo è stato pubblicato e aggiornato. Si tratta di un dato importante per chi monitora i costi energetici, considerando che varia ogni giorno. La cifra riflette le oscillazioni di mercato e permette di capire quanto si può spendere per il consumo di gas in modo immediato. Questo valore viene comunicato quotidianamente per aiutare i consumatori a gestire meglio le proprie spese.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 6 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0.557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026, ultimo aggiornamento disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina! Temi più discussi: TTF gas: andamento prezzo gas Amsterdam a aprile 2026; Bollette gas, Arera: a marzo +19,2% per gli utenti vulnerabili. I dati; Bollette, a marzo gas a +19,2% per gli utenti vulnerabili; Tutela vulnerabilità gas, a febbraio prezzo a meno 2,8%. Ma prima del Medio Oriente. Prezzo gas al metro cubo oggiQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi desidera tenere sotto controllo la propria spesa energetica. quifinanza.it Bollette gas, Arera: a marzo +19,2% per gli utenti vulnerabili. I datiLa tariffa è arrivata a 130,97 centesimi al metro cubo, contro i 109,85 di febbraio. Per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia ... tg24.sky.it Con il protrarsi del blocco dello Stretto di Hormuz, era questione di giorni. Il prezzo del gasolio ha superato il massimo storico in tre territori italiani:... facebook Certo che non li ha spenti, anche perché il grosso del nucleare mica va sul mercato spot. Però alle 12 di oggi importava a prezzo negativo dalla Germania, cioè si faceva pagare per ridurre l’output nucleare. Mentre al tramonto è tornata ad esportare. Dati elect x.com