Preghiera della sera 6 Aprile 2026 | con la fiducia nel cuore affidiamoci a Cristo Risorto

Questa sera, si conclude il Lunedì dell’Angelo con una preghiera dedicata alla fiducia in Cristo Risorto. La richiesta di perdono si unisce a un invito a non lasciarsi sopraffare dall’egoismo, ma a rivolgersi con fiducia a Dio. È un momento di riflessione e di speranza, che invita a confidare nel perdono divino e a lasciarsi guidare dalla fede.

Termina questo Lunedì dell’Angelo con la preghiera della sera, chiedendo la carezza del perdono di Dio: non lasciamoci travolgere dall’egoismo, ma affidiamoci fiduciosi a Lui. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 6 Aprile 2026: con la fiducia nel cuore, affidiamoci a Cristo Risorto Preghiera della sera, 4 Aprile 2026: mettiamoci in preghiera e attendiamo la sua ResurrezioneNella sera del Sabato Santo, recitiamo la preghiera della sera in attesa della Luce di speranza della Resurrezione, insieme a Maria Santissima. Leggi anche: Preghiera della sera 3 Febbraio 2026: “Donami fiducia e coraggio” Argomenti più discussi: L'arcivescovo di Teheran: cessi la guerra nel Golfo, si fermi la logica della ritorsione; Venerdì Santo, la Via Crucis con papa Leone XIV al Colosseo. FOTO; La nuova Giuditta – Il testo del video; Rivivi gli Esercizi spirituali diocesani. Preghiera della sera, 4 Aprile 2026: mettiamoci in preghiera e attendiamo la sua ResurrezioneSabato Santo: una preghiera della sera con Maria Santissima nell'attesa della Luce di speranza della Resurrezione. lalucedimaria.it La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA facebook La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA x.com