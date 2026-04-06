Prato cella in piazza | l’incubo dei detenuti svelato a tutti

Sabato 11 aprile a Prato, gli avvocati della Camera penale organizzeranno in piazza delle Carceri una replica di una cella del carcere della Dogaia. L’obiettivo è mostrare ai cittadini le condizioni in cui vivono i detenuti, attraverso una riproduzione dettagliata. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulla realtà delle carceri locali, presentando un’immagine fedele delle condizioni di detenzione.

Sabato 11 aprile, a Prato, gli avvocati della Camera penale allestiranno in piazza delle Carceri una riproduzione fedele di una cella del carcere della Dogaia per mostrare ai cittadini le reali condizioni dei detenuti. L’installazione, che rimarrà accessibile gratuitamente dalle 10 alle 18, permetterà a chiunque di entrare in uno spazio di dodici metri quadri totali. Di quest’area, circa dieci sono effettivamente calpestabili e devono ospitare tre persone, con un letto singolo e uno a castello. L’operazione nasce dalla collaborazione con l’associazione Recuperiamoci, che ha curato la realizzazione degli arredi utilizzando materiali riciclati per replicare esattamente l’ambiente originale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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“ Il bianco agnello che sul verde prato pascola è in parte il mio dolce fratello; che il suo destino egli non sa, coltello non vede sul suo collo alto levato.” _Umberto Saba facebook