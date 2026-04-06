Ponte Lenzino motociclista finisce sull' asfalto

Oggi nel pomeriggio si è verificato un incidente lungo la statale 45, nel comune di Corte Brugnatella. Un motociclista è caduto sull'asfalto durante un viaggio in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono disponibili dettagli sulle condizioni della persona coinvolta. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche di rito.

Motociclista finisce sull'asfalto a Ponte Lenzino. L'incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lungo la statale 45, all'altezza del comune di Corte Brugnatella. In sella alla moto un 31enne del milanese, che ha perso il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Ottone e l’auto infermieristica del 118 di Bobbio. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Piacenza. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Tradito dall'asfalto in curva, motociclista finisce nella scarpataL’incidente è avvenuto sulla Statale 240 e, in base ai primi riscontri, sembrerebbe che il biker abbia perso il controllo del mezzo mentre stava... Lorenteggio, trovato ferito sull’asfalto: gravissimo motociclista 25enneMilano, 11 marzo 2026 – Grave incidente nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, in zona Lorenteggio.