Ponte Galeria il casale è pronto a cambiare pelle | accoglierà 12 persone del progetto Dopo di noi

A Ponte Galeria, un casale situato in via Riccardo Morandi sta per riaprire dopo anni di inattività. Attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione che devono ancora essere completati, ma il progetto prevede che l’edificio possa ospitare dodici persone all’interno del programma “Dopo di noi”. La riqualificazione mira a riadattare l’immobile alle nuove esigenze di accoglienza e assistenza.

In via Riccardo Morandi c’è un casale che, dopo anni di inutilizzo, sta per riaprire i battenti. Prima, però, è necessario completare i lavori che da qualche mese lo stanno interessando. L’immobile, un tempo sede della Asl, “era stato temporaneamente affidato ad un’associazione della protezione civile per lo stoccaggio di materiali e generi alimentari” ha spiegato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi “ma il suo ultimo utilizzo risale a circa sette anni fa”. L’edificio, situato a pochi metri da “Commercity”, nel 2024, è stato investito di una nuova finalità. L’edificio, già acquisito al patrimonio municipale, è stato due anni fa consegnato all’assessorato alle politiche sociali con l’obiettivo di trasformarlo in un complesso destinato al progetto “Dopo di noi”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Portuense, il casale cambia pelle: accoglierà 12 persone del progetto “Dopo di noi”In via Riccardo Morandi c’è un casale che, dopo anni di inutilizzo, sta per riaprire i battenti.

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