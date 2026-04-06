Pompe di carburante vuote E ora che si fa?

Le pompe di carburante sono rimaste senza scorte in diverse aree, sollevando preoccupazioni tra gli automobilisti riguardo alla disponibilità di carburante. Oltre ai problemi causati dall’aumento dei prezzi, si temono future difficoltà nel rifornimento. Il gruppo AmbientalMente Lecco ha espresso preoccupazione sulla situazione, proponendo alcune possibili soluzioni a livello locale. La questione sta attirando l’attenzione di cittadini e amministratori, mentre si cerca di comprendere come affrontare questa emergenza.

Costi della benzina alle stelle e non solo, l'intervento di Ambientalmente Lecco che rilancia sulle iniziative promosse in città per una mobilità green: "Realizzati percorsi ciclabili e altri progetti utili" Oltre ai disagi per i costi alle stelle scatta ora il timore delle pompe di carburante vuote. Il gruppo AmbientalMente Lecco interviene sul tema di stretta attualità sottilenendo quali possono essere le contromisure a lievllo locale. “La situazione internazionale che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti: i prezzi della benzina e del gasolio continuano a salire e, in alcuni casi, si registrano anche difficoltà di approvvigionamento - si legge in una nota del gruppo civico che sostiene l'attuale Amministrazione comunale - Non è nostra intenzione cavalcare questa fase in modo strumentale o elettorale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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POMPE CARBURANTE…faccio CHIAREZZA!

Temi più discussi: Mobilità, la riflessione di AmbientalMente: Pompe di carburante vuote, ora che si fa?; Carburanti, il taglio delle accise dietro il caso delle pompe rimaste a secco: la corsa all'accaparramento e l'aumento dei prezzi; Distributori senza carburante: si moltiplicano le segnalazioni in tutta Italia; Carburante esaurito: perché mancano benzina e diesel.

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Le installazioni residenziali di pompe di calore effettuate tra 2022 e 2025 in #Germania hanno evitato ai tedeschi 1,3 miliardi di euro di importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) fra il 2023 e il 2025. Contestualmente, tra il 2021 e il 2024, i consumi domestici facebook

Tornano gli adesivi «L'ho fatto io» sulle pompe di benzina: ma questa volta c'è il volto di Trump x.com