Durante l’intervista trasmessa da Dazn, l’attaccante del Napoli ha parlato della possibilità che Lukaku scriva a un suo compagno di squadra, affermando di credere che ciò avverrà e che non ci sono problemi tra loro. Politano, che ha segnato il gol decisivo contro il Milan, ha anche menzionato un lungo rapporto di amicizia di oltre 15 anni con Spinazzola, sottolineando il legame duraturo tra i due.

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, autore del gol vittoria di questa sera contro il Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn Napoli-Milan 1-0, Politano a Dazn “In questo abbraccio con Spinazzola c’è un’amicizia di 15 anni e oltre. Siamo cresciuti insieme, stiamo condividendo cose belle. Oggi erano fondamentali i tre punti. Oggi sapevo che avrei fatto gol, ero tranquillo”. La mia esultanza? “È il compleanno di mia sorella e di uno dei miei migliori amici, la dedica va a loro oltre che a mia moglie”. Lukaku vi scriverà? “ Credo di sì, noi non abbiamo nessun problema con lui. Sono cose che deve vedere con la società. Con noi si è comportato bene, lo sentiamo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano: Lukaku vi scriverà? “Credo di sì, non abbiamo nessun problema con lui”

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Si parla di: Politano a Dazn: Oggi ero tranquillo, sapevo di segnare. L’esultanza? Ecco per chi era; Politano a DAZN: Oggi sapevo che avrei fatto gol! Lukaku? Nessun problema con lui, lo sentiamo. Dovrà risolvere con la società.