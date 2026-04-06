Dal 23 al 27 aprile 2026, si svolgerà a Bratislava il People’s Poker Tour presso il Card Casino di Samorin. L’evento prevede un montepremi garantito di 400.000 euro e attirerà molti giocatori di alto livello provenienti da diverse nazioni. La manifestazione rappresenta uno dei principali appuntamenti dell’anno nel mondo del poker, con numerosi partecipanti pronti a sfidarsi in un torneo che promette grande spettacolo.

Il People’s Poker Tour sbarca a Bratislava dal 23 al 27 aprile 2026. L’evento si terrà presso il Card Casino di Samorin, con un montepremi garantito di 400.000 euro. La competizione apre la stagione 2026 del circuito Microgame, uno dei percorsi internazionali più longevi nel del poker live. La scelta è ricaduta su una struttura modernissima e funzionale, situata in una delle città europee più suggestive, dove la sala da gioco è stata interamente rinnovata per offrire standard elevati ai partecipanti. Sette???? giocatori hanno già ottenuto i pacchetti tramite i satelliti online gestiti dal People’s Network di Microgame. Questi professionisti e amatori voleranno in Slovacchia per disputare il Main Event, che prevede due opzioni di ingresso: un prezzo agevolato di 350 euro e una quota intera di 500 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poker Tour a Bratislava: 400mila euro in palio e l’élite al tavolo

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People’s Poker Tour a Bratislava, 70 pacchetti già distribuitiDal 23 al 27 aprile prima tappa 2026 del circuito Microgame di poker live: si gioca al Card Casino di Samorin, 400mila euro di montepremi. gioconews.it

Microgame, People’s Poker Tour: ancora due settimane per qualificarsi alla tappa di Bratislava, 70 pacchetti già distribuitiSono già 70 i pacchetti assegnati dai satelliti online giocati sul People’s Network di Microgame, che voleranno in Slovacchia per la prima tappa del PPT. agimeg.it

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