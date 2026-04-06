Pogacar vince il Giro delle Fiandre e fa tris | quanto vale il trionfo?

Lo sloveno ha conquistato la sua terza vittoria in questa stagione alla corsa delle Fiandre, distinguendosi sugli ultimi chilometri. Ha superato il belga sull’Oude Kwaremont e si è lanciato in solitaria verso Oudenaarde, lasciando gli inseguitori indietro. Questa vittoria segue i successi ottenuti nelle altre due grandi classiche di inizio anno, la Strade Bianche e la Milano-Sanremo.

Lo sloveno stacca Van der Poel sull’Oude Kwaremont e si invola in solitaria verso Oudenaarde: terza vittoria alla Ronde dopo Strade Bianche e Sanremo. Ma il premio degli organizzatori è ben lontano dal valore del gesto sportivo. Tadej Pogacar continua a impressionare il mondo del ciclismo. Dopo i successi alle Strade Bianche e alla Milano-Sanremo, il campione sloveno conquista anche il Giro delle Fiandre 2026, firmando la terza Classica Monumento stagionale. Una dimostrazione di superiorità netta, che conferma l’eccezionale completezza del corridore della UAE Team Emirates, sempre più punto di riferimento assoluto nel ciclismo contemporaneo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle Fiandre Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2026: Pogacar dominatore per il tris, bel debutto di EvenepoelTadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2026 e ha conquistato la Ronde per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2023 e del 2025. Temi più discussi: Ciclismo: Pogacar vince il Giro della Fiandre, terzo successo nella classica belga; Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo; Poga-monumentale! I muri sono ancora sloveni, tris a Oudenaarde; Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle Fiandre. Tadej Pogacar vince il Giro delle Fiandre: terzo successo nella corsaSempre e solo Tadej Pogacar. Lo sloveno conquista il 3° Giro delle Fiandre della sua carriera, il 2° consecutivo. Decisivi due scatti sull'Oude Kwaremont: nel primo, a 60 km dal traguardo, screma il g ... sport.sky.it Pogacar vince il Giro delle Fiandre, Van der Poel ed Evenepoel sul podioROMA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince anche il Giro delle Fiandre 2026. Lo sloveno della UAE Emirates bissa il successo dello scorso anno e fa sua la seconda Classica Monumento della stagione, dopo i ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ciclismo, Pogacar vince il giro delle Fiandre: «È stata un corsa pazza» x.com Pogacar vince il suo terzo Giro delle Fiandre, ma finisce sotto indagine: il fuoriclasse sloveno ha ignorato il semaforo rosso a un passaggio a livello facebook