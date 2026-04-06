Il 4 aprile a Pizzo, un gruppo di cittadini si è radunato in strada per protestare contro il taglio di un’araucaria di circa 140 anni, abbattuta per far posto a una piscina. La decisione di rimuovere l’albero ha suscitato reazioni di protesta tra gli abitanti, che hanno espresso il loro disappunto durante la manifestazione pubblica. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità e delle autorità locali.

Il 4 aprile, a Pizzo, i cittadini si sono riuniti in una manifestazione pubblica per protestare contro il danneggiamento di un’araucaria secolare. L’albero, simbolo del Centro Storico da 140 anni, è stato distrutto il 30 marzo da un privato per fare spazio a una piscina collegata a un nuovo albergo. L’iniziativa è stata promossa dalla sezione di Vibo Valentia di Italia Nostra. Per dare forza all’evento, Carla Rita Marino e la visual designer Martina Ceravolo hanno ideato il manifesto intitolato In memoria di un albero, mentre Giuseppe Pascale ha documentato tutto con dei video che saranno pubblicati online. L’ombra del silenzio amministrativo e il peso dei titoli taciti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizzo, abbattuta araucaria di 140 anni per una piscina: ira popolare

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Il mistero dell’araucaria di Pizzo e della piscina: la denuncia di Italia Nostra Vibo ValentiaSi è svolta, il 4 aprile scorso, a Pizzo, indetta da Italia Nostra, Sezione di Vibo Valentia, con il supporto logistico di Carla Rita Marino, ideatrice insieme alla visual designer Martina Ceravolo, ... strettoweb.com

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