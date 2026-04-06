Il regista e attore torna sul grande schermo con il film …che Dio perdona a tutti, ambientato in Sicilia. La pellicola segue le vicende di Arturo, il cui percorso personale si svolge tra momenti di fede e contrasti emotivi. Questa produzione rappresenta il suo ritorno alla regia e alla recitazione in sala dopo un periodo di assenza. La storia si concentra sull’evoluzione interiore del protagonista, immerso in un contesto di spiritualità e conflitti emotivi.

Pif torna a dirigere e interpretare in sala con il film .che Dio perdona a tutti, una pellicola ambientata in Sicilia che esplora l’evoluzione interiore di Arturo tra spiritualità e contrasti emotivi. La trama si focalizza su un viaggio introspettivo dove la fede si intreccia con la ricerca della propria identità personale. L’opera si presenta come una commedia dal sapore agrodolce, capace di bilanciare momenti di ironia con riflessioni più profonde per coinvolgere un pubblico eterogeneo. Un cast tra solidità teatrale e respiro internazionale. Il protagonista Pif è supportato da Giusy Buscemi e Francesco Scianna, quest’ultimo descritto come una presenza misurata e concreta all’interno della narrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pif torna al cinema: fede e ironia in un viaggio siciliano

Che Dio perdona a tutti, recensione: la commedia romantica di Pif tra fede, ironia e ipocrisieFede e religione, tanti dolci, ironia e un Papa per amico: Pif torna al cinema accanto a Giusy Buscemi, per divertire e far riflettere.

Antonino Zichichi ci lascia: Scienziato siciliano, un raro esempio di fede e ragione scomodo al mondo.Lutto nella Scienza Italiana: Addio ad Antonino Zichichi, un Ponte tra Fede e Ragione La scomparsa di Antonino Zichichi, avvenuta oggi, 9 febbraio...

Temi più discussi: Arriva al cinema (e torna in libreria) …Che Dio perdona a tutti di Pif; ‘…che Dio perdona a tutti’, Pif torna al cinema tra miracoli e crisi mistiche; Pif al cinema: il film ...che Dio perdona a tutti nato da un dialogo con Papa Francesco; Pif torna al cinema con ...Che Dio perdona a tutti: amore, fede e una bugia ...

Pif torna al cinema e si confessa: Faccio fatica a dire ti voglio beneIl regista si racconta in una intervista a 360 gradi per parlare del suo ritorno al cinema, con un film che parlerà ancora una volta della sua Sicilia. cinema.everyeye.it

Pif torna al cinema con Che Dio perdona tutti: una commedia tra fede, bugie e cannoliTra gag irresistibili e una passione smodata per la pasticceria siciliana, il film ci mette davanti a una verità scomoda: non può esserci perdono senza un vero pentimento ... iodonna.it

Pif torna al cinema con “...Che Dio perdona a tutti”: amore, fede e una bugia ... #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

La Biblioteca dei Sentimenti A pochi giorni dalla Pasqua, esploriamo i sentimenti che questa festa porta con sé: tra spiritualità, condivisione e voglia di ripartire. In studio Pif, regista e scrittore, che torna in libreria con “…che Dio perdona a tutti” @feltrinell x.com