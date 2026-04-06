Picchia il vigilante dopo aver rubato | preso grazie alla foto scattata da un dipendente del supermercato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare all’interno di un supermercato e aver aggredito il vigilante intervenuto. L’individuo è stato identificato dai carabinieri grazie a una fotografia scattata da un dipendente del negozio. La scena si è conclusa con l’arresto dell’autore e il riconoscimento tramite l’immagine. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Arrestato dai carabinieri un ragazzo di 25 anni: scoperto a trafugare alcolici, per cercare di scappare aveva aggredito l’addetto alla vigilanza. Rintracciato durante la fuga Sorpreso dopo aver rubato all’interno di un supermercato, ha aggredito e picchiato il vigilante ma è stato incastrato, e poi arrestato, dai carabinieri grazie alla foto scattata da un dipendente. Protagonista di quanto accaduto a Marina di Tor San Lorenzo è un ragazzo di 25 anni che vive proprio ad Ardea. L’intervento dei militari si è reso necessario dopo la segnalazione di un addetto alla vigilanza del punto vendita di viale San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, il 25enne avrebbe tentato di allontanarsi senza pagare alcune bottiglie di alcolici; una volta scoperto ha aggredito con pugni al volto e al braccio il vigilante che aveva cercato di fermarlo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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