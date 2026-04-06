Piacenza-Perugia oggi in tv Superlega volley 2026 | orario gara-1 programma streaming

Oggi la semifinale tra Piacenza e Perugia si trasmette in diretta televisiva. La gara di andata segna l'inizio di una serie tra due formazioni con stili differenti, entrambe in un periodo di grande livello. La partita apre la fase finale della competizione, con il primo incontro previsto in prima serata, disponibile anche in streaming online.

La semifinale tra Perugia e Piacenza inaugura un confronto che oppone due squadre profondamente diverse per caratteristiche, ma entrambe in un momento di grande intensità. Gara-1 rappresenta già un passaggio delicato, capace di orientare l’equilibrio di una serie che si preannuncia combattuta e ricca di spunti. Perugia si presenta all’appuntamento forte delle proprie certezze. Il successo per 3-0 contro il Guaguas Las Palmas in Champions League ha ribadito l’ottimo stato di forma degli umbri, che sembrano aver trovato continuità e profondità in tutti i reparti. La formazione allenata da Angelo Lorenzetti aveva già dato segnali importanti nei quarti di finale playoff, chiusi con un netto 3-0 su Monza, senza mai perdere il controllo del confronto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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