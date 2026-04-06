Durante le festività pasquali, la Questura di Piacenza ha intensificato i controlli sul territorio, portando all’identificazione di 93 persone e alla verifica di due attività commerciali. Le operazioni sono state svolte nel tentativo di prevenire pratiche illegali e garantire la sicurezza pubblica durante il periodo festivo. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali arresti o sequestri associati alle verifiche.

La Questura di Piacenza ha intensificato i controlli sul territorio durante le festività pasquali, identificando 93 persone e due attività commerciali. L’operazione, condotta insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, mira a colpire lo spaccio di droga e l’irregolarità dei documenti di soggiorno. L’attività di prevenzione si è sviluppata nell’ultima settimana, concentrandosi su diverse zone della città per aumentare la sicurezza urbana. Le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fermato 11 veicoli e ispezionato due esercizi commerciali. Tra i 93 individui controllati, emerge un dato significativo: 48 soggetti avevano già precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, blitz di Pasqua: 93 controlli e caccia allo spaccio

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