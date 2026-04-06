Petrolio sopra i 100$ | Opec+ in crisi rischio per l’auto italiana

Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile, con il Brent a 108,08 e il WTI a 109,77. La crisi all’interno dell’Opec+ ha rallentato i piani di aumento della produzione, creando una situazione di instabilità nel mercato del greggio. Questa dinamica potrebbe avere ripercussioni sui prezzi delle auto italiane, che dipendono dai costi dell’energia e delle materie prime.

Il mercato del greggio vive una fase di forte instabilità con il Brent a 108,08 dollari e il WTI a 109,77 dollari, mentre l’Opec+ fatica a tradurre in realtà i piani di incremento della produzione. Le quotazioni attuali mostrano un leggero segno meno, con il Brent che cala dello 0,68% e il WTI che scende dell’1,60%. Tuttavia, gli esperti spiegano che questi movimenti sono legati a scambi limitati nelle piazze asiatiche per via delle festività, rendendoli poco rilevanti nel quadro generale. L’attenzione degli operatori finanziari è invece catalizzata dall’andamento dei dialoghi tra l’Iran e gli Stati Uniti. Questo interesse segue un giovedì caratterizzato da una volatilità estrema, quando si è registrato il balzo di prezzo più consistente dal 2020, con un incremento dell’11% per il WTI e dell’8% per il Brent. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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