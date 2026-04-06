Durante un’intervista, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che il petrolio iraniano “appartiene al vincitore”, commentando così la questione legata alle riserve di greggio del paese mediorientale. La dichiarazione si riferisce alla gestione delle risorse energetiche e alle controversie internazionali in corso. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda sul futuro delle riserve petrolifere dell’Iran.

“Al vincitore appartiene il bottino”. Così Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva del petrolio iraniano. Il presidente ha più volte ribadito che se fosse per lui prenderebbe il petrolio. Martedì è la scadenza definitiva per l’Iran per fare un accordo. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando di aver visto tutte le proposte. “Ho visto tutte le proposte che potere immaginare”, ha aggiunto. L’Iran vorrebbe un cessate il fuoco perché li “stiamo annientando. Noi non abbiamo firmato nessun cessate il fuoco”. Lo ha detto Donald Trump. “Vedremo come si comportano”, ha aggiunto precisando che il vicepresidente JD Vance potrebbe essere coinvolto in eventuali incontri in persona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Petrolio iraniano, Trump: ‘Il bottino appartiene al vincitore’

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“Se dipendesse da me, prenderei il petrolio: non possono farci niente. Purtroppo, il popolo americano vorrebbe vederci tornare a casa. Se dipendesse da me, prenderei il petrolio e mi prenderei cura del popolo iraniano. Ma voglio rendere felice il popolo del m facebook

Trump vuole Kharg, l’isola del petrolio iraniano: perché e quali sono i rischi di un eventuale attacco x.com