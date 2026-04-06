Pescara allarme meningite in Abruzzo | 51enne muore per un' infezione acuta

Da liberoquotidiano.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo si registra un caso di meningite fulminante che ha portato alla morte di una donna di 51 anni presso l'ospedale di Pescara. La donna è stata ricoverata in condizioni gravi e, nonostante le cure, non è riuscita a superare l'infezione acuta. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie locali, che stanno monitorando la situazione.

Allarme meningite in Abruzzo. Una donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante. L'episodio è avvenuto sabato. La donna, manifestati i primi sintomi, è stata trasportata in ospedale dai familiari: avviati gli accertamenti, il quadro clinico è apparso subito gravissimo, fino al decesso, avvenuto nel giro di poche ore. Come da protocollo, la Asl di Pescara si è occupata del tracciamento dei contatti stretti della donna, che sono stati già individuati e sottoposti alla profilassi. A Chieti, invece, un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara a causa di una meningite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

pescara allarme meningite in abruzzo 51enne muore per un infezione acuta
© Liberoquotidiano.it - Pescara, allarme meningite in Abruzzo: 51enne muore per un'infezione acuta

Allarme meningite in Abruzzo: donna muore in poche ore, 15enne in gravi condizioniCaso fulminante a Pescara: muore una donna di 51 anni Scatta l’allarme in Abruzzo dopo un caso di meningite fulminante che ha portato alla morte una...

Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile.

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