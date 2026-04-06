Pescara allarme meningite in Abruzzo | 51enne muore per un' infezione acuta

In Abruzzo si registra un caso di meningite fulminante che ha portato alla morte di una donna di 51 anni presso l'ospedale di Pescara. La donna è stata ricoverata in condizioni gravi e, nonostante le cure, non è riuscita a superare l'infezione acuta. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie locali, che stanno monitorando la situazione.

Allarme meningite in Abruzzo. Una donna di 51 anni è morta all'ospedale di Pescara a causa di un raro caso di meningite fulminante. L'episodio è avvenuto sabato. La donna, manifestati i primi sintomi, è stata trasportata in ospedale dai familiari: avviati gli accertamenti, il quadro clinico è apparso subito gravissimo, fino al decesso, avvenuto nel giro di poche ore. Come da protocollo, la Asl di Pescara si è occupata del tracciamento dei contatti stretti della donna, che sono stati già individuati e sottoposti alla profilassi. A Chieti, invece, un ragazzo di 15 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara a causa di una meningite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pescara, allarme meningite in Abruzzo: 51enne muore per un'infezione acuta Allarme meningite in Abruzzo: donna muore in poche ore, 15enne in gravi condizioniCaso fulminante a Pescara: muore una donna di 51 anni Scatta l’allarme in Abruzzo dopo un caso di meningite fulminante che ha portato alla morte una... Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile. Temi più discussi: Allarme meningite; Un giovane di 15 anni è ricoverato in Rianimazione dopo aver contratto la meningite: le sue condizioni sono critiche; Ricoverato in Rianimazione per meningite un 15enne di Chieti: contattata anche la palestra di Pescara che frequenta; Meningite nel grattacielo Gioia 22: un caso in Intesa Sanpaolo a Milano, dipendenti in smart working. Meningite fulminante a Pescara, morta una 51enne: il decesso avvenuto in poche ore, avviata la profilassiUna donna di 51 anni è morta per una meningite fulminante all'ospedale di Pescara, il decesso è avvenuto in poche ore sabato 4 aprile ... fanpage.it Meningite in Abruzzo, due casi gravi: morta una donna di 51 anni, ricoverato un 15enneDue casi ravvicinati di meningite riaccendono l’attenzione in Abruzzo. Una donna di 51 anni è morta all’ospedale di Pescara a causa di una forma fulminante ... thesocialpost.it L'aeroporto di Brindisi sarà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani Carburante limitato anche a Pescara e Reggio Calabria facebook Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e Pescara x.com