Durante un'intervista a Verissimo, Iva Zanicchi ha commentato l’imitazione di Giulia Vecchio al Gialappa Show, precisando che l’imitatrice indossa ciabatte rosa come parte della parodia. La cantante ha spiegato che si tratta di una scelta stilistica dell’imitatrice, senza aggiungere dettagli ulteriori. La discussione si è concentrata sulla rappresentazione umoristica e sugli aspetti pratici della performance.

Iva Zanicchi, ospite di Verissimo, ha parlato dell’ imitazione che Giulia Vecchio fa di lei al Gialappa Show, e ha spiegato perché l’imitatrice nella parodia indossa delle ciabatte rosa. Un dettaglio che fa parte del “mito” di Iva e risalente al periodo in cui conduceva Ok il prezzo è giusto. La cantante ha spiegato anche le origini di quelle ciabatte. “La storia delle ciabatte ve la spiego: quando registravo Ok Il Prezzo è Giusto a volte registravamo due, tre puntate una dietro l’altra e così tenevo le ciabatte in camerino per i momenti di pausa. A volte, però, capitava che mi scordassi di rimettermi le scarpe e uscivo sul palco con le ciabatte. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché l’imitatrice di Iva Zanicchi al Gialappa Show indossa le ciabatte: la spiegazione

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