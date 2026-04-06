Perché il gasolio costa molto più della benzina | c'entra la guerra in Iran ma anche il governo Meloni

Il prezzo del gasolio ha registrato un forte aumento con l'inizio della guerra in Iran, anche se i rincari erano già iniziati nelle settimane precedenti. La situazione internazionale e le decisioni del governo hanno influito sui costi, portando a una differenza significativa tra il prezzo del gasolio e quello della benzina. Questa variazione si riflette sulle spese quotidiane dei consumatori e sugli approvvigionamenti di carburante.

Il prezzo del gasolio è schizzato verso l'alto con l'inizio della guerra in Iran, ma l'aumento era partito già nelle settimane precedenti. Da gennaio il governo Meloni ha alzato le accise sul diesel, abbassando quelle sulla benzina. In più, il gasolio è molto più 'sensibile' agli aumenti come quelli imposti dal conflitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Guerra in Iran, salgono i prezzi per benzina, gasolio e gpl: quanto costa in più un pieno per l’autoIl prezzo del petrolio torna a correre e in Italia l’effetto è immediato: i carburanti schizzano verso l’alto, riaccendendo l’incubo di un nuovo... Caro carburanti: ecco spiegato perché il gasolio costa più della benzina (e non tornerà indietro)Ormai per chi guida un’auto diesel fare rifornimento è diventato un’esperienza scioccante: in molte stazioni italiane il gasolio in modalità self... Perché 33 km di mare decidono la tua bolletta La crisi di Hormuz spiegata con i numeri Temi più discussi: Carburanti, il 7 aprile finisce l’effetto accise: il diesel corre verso i 2,5 euro | Quattroruote.it; Guerra in Iran, Codacons: in autostrada il gasolio costa 2,137 euro al litro e la benzina 1,822 euro. Il gasolio supera 2,1 euro al litro in 9 regioni; Benzina, i prezzi di oggi: gasolio supera i 2,1 euro al litro; Volano i prezzi di benzina e diesel per la guerra in Iran: l'allarme del Codacons. Carburanti, perché il prezzo diesel continua a salire più di quello della benzina?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, perché il prezzo diesel continua a salire più di quello della benzina? tg24.sky.it Il viaggio costa più del guadagno, se continua così ci fermiamo, autotrasporti in allarme: Spesa per il gasolio a +30%, insostenibile: il Governo fermi chi speculaTRENTO. Giorno dopo giorno, prendono forma i peggiori incubi delle associazioni di categoria del Paese, costrette a fare i conti con gli effetti della guerra in Iran e delle pesanti ricadute del confl ... ildolomiti.it La guerra in Iran continua a mietere vittime civili. Fars, agenzia vicina ai Pasdaran, ha scritto che “Ieri sera (domenica 5 aprile, ndr), 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran”. Nello stesso dispaccio si legge che, “a seguito degli attacchi ameri facebook Baqaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri dell’Iran: Riguardo alle minacce che vengono rivolte contro di noi, senza alcun dubbio, il solo fatto di formulare tali minacce costituisce un crimine di guerra, un incitamento al crimine di guerra e una normalizza x.com