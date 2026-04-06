Nella giornata del 6 aprile 2026, le tensioni tra le parti coinvolte sono salite con un ultimatum che sta per scadere. Le negoziazioni continuano, ma il rischio di un conflitto armato resta alto. In particolare, si discute di un attacco contro il complesso di South Pars, un'area strategica, e delle possibili conseguenze di un'azione militare. La situazione rimane molto delicata, con il rischio di un’escalation che potrebbe coinvolgere diversi attori nella regione.

Roma, 6 aprile 2026 – Ufficialmente si sta cercando di negoziare. L’ ultimatum di Trump scadrà nella notte fra oggi e domani. Quindi, razionalmente, verrebbe almeno da sperare che l’attacco, il secondo, a South Pars, sia finalizzato al portare l’Iran al tavolo dei negoziati. Ma di razionale ormai in questa guerra c’è ben poco. E soprattutto South Pars non rappresenta un semplice attacco militare, ma un tentativo di radere al suolo la capacità di produzione energetica della Repubblica Islamica. South Pars è il più grande giacimento di gas naturale al mondo e garantisce oltre il 70% delle entrate economiche dell’Iran. Renderlo inutilizzabile, significa portare il Paese sull’orlo della bancarotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché colpire South Pars: avvertimento o colpo di grazia? I rischi (che Israele ignora) di una guerra simmetrica

Guerra del Gas nel Golfo: Israele colpisce il giacimento record di South Pars. Ecco le conseguenzeL’escalation degli attacchi contro le infrastrutture petrolifere e del gas nel Golfo Persico segna un salto di qualità nel confronto tra Stati Uniti,...

South Pars, il giacimento di gas che può far saltare l’economia mondiale: Israele colpisce, Trump minacciaNelle scorse ore, Israele ha colpito gli impianti iraniani del South Pars, il più grande giacimento di gas naturale del pianeta.

Temi più discussi: Dubai, addio: così la guerra in Iran sta travolgendo il Golfo. I miliardari in fuga, il mercato immobiliare che crolla (e la scoperta su Trump dell'emiro del Qatar); Hormuz e il colpo di grazia al Petrodollaro (di Pepe Escobar); Le audaci mosse strategiche dell’Iran: dichiarazione di dominio missilistico sui territori occupati e avvertimento di deterrenza nucleare – controinformazione.info.

South Pars di nuovo sotto attacco, perché l’impianto è così strategico per l’IranIl più grande giacimento di gas del mondo, condiviso con il Qatar, garantisce il fabbisogno di Teheran e la stabilità della rete energetica nazionale ... quotidiano.net

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Israele ha bombardato un impianto di gas iraniano a South Pars. Perché questo nuovo attacco è particolarmente grave Il bombardamento israeliano contro gli impianti petrolchimici di Asaluyeh è particolarmente grave perché l’Iran ritiene South Pars un asset facebook

Mercoledì Israele ha bombardato l’impianto iraniano di South Pars, poco dopo l’Iran ha colpito il complesso industriale di Ras Laffan, in Qatar, come ritorsione. x.com