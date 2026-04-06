Pellegrini | Il gol di Gatti ci ha fatto arrabbiare ma non posso pensare che…

Da juventusnews24.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore della squadra ha commentato la rete segnata dal suo compagno, affermando che, nonostante l'irritazione per il gol subito, non si può arrivare a conclusioni eccessive. La dichiarazione arriva dopo la partita e riflette una reazione istintiva alla situazione sul campo. Nessun riferimento è stato fatto a decisioni arbitrali o ad altri episodi specifici dell'incontro.

Pellegrini: «Il gol di Gatti ci ha fatto arrabbiare ma non posso pensare che.». Le dichiarazioni del trequartista della Roma. Al termine di Inter Roma, Lorenzo  Pellegrini ha parlato ai microfoni di  DAZN: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Cosa ha causato il cambiamento della Roma nel secondo tempo?   « Sì, secondo me è stato un po’ questo, no? Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol. Dopodiché abbiamo cercato in tutti i modi di reindirizzare una partita e ci eravamo riusciti perché alla fine avevamo pareggiato, dopodiché loro con questo tiro da molto lontano di Çalhano?lu hanno ritrovato il gol subito prima della fine del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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