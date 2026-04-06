Un giocatore della squadra ha commentato la rete segnata dal suo compagno, affermando che, nonostante l'irritazione per il gol subito, non si può arrivare a conclusioni eccessive. La dichiarazione arriva dopo la partita e riflette una reazione istintiva alla situazione sul campo. Nessun riferimento è stato fatto a decisioni arbitrali o ad altri episodi specifici dell'incontro.

Pellegrini: «Il gol di Gatti ci ha fatto arrabbiare ma non posso pensare che.». Le dichiarazioni del trequartista della Roma. Al termine di Inter Roma, Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di DAZN: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Cosa ha causato il cambiamento della Roma nel secondo tempo? « Sì, secondo me è stato un po’ questo, no? Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol. Dopodiché abbiamo cercato in tutti i modi di reindirizzare una partita e ci eravamo riusciti perché alla fine avevamo pareggiato, dopodiché loro con questo tiro da molto lontano di Çalhano?lu hanno ritrovato il gol subito prima della fine del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Temi più discussi: Italia, Gatti: A Zenica daremo il 110%, partita che può cambiare nostro futuro; Pellegrini: Non siamo una squadra fragile. Nel primo tempo ho visto una bella Roma; Pellegrini: Inter molto forte e allenata bene. Nostre difficoltà legate a episodi; Roma, Pellegrini a DAZN: Oggi non era facile reagire, davanti avevamo l'Inter che è veramente forte e allenata bene.

Pellegrini: Stiamo avendo difficoltà legate ad episodi. Il gol di Gatti non ha influitoA San Siro la Roma crolla 5-2 l’Inter e complica la corsa al 4° posto. Di Mancini e Pellegrini le reti che rendono meno amaro il passivo giallorosso. Dopo il match, il centrocampista è intervenuto a ... siamolaroma.it

Pellegrini: Non penso che il gol di Gatti abbia compromesso il nostro impegnoIl centrocampista giallorosso al termine della sfida tra Inter e Roma: Abbiamo provato a raddrizzare la partita, ma prendere gol così non aiuta ... ilromanista.eu

Lorenzo #Pellegrini: “Contro la #Juve avevamo fatto davvero una grande partita buttata per 2 nostri errori. Oggi non mi sento di parlare di fragilità perché dopo aver preso a San Siro gol dopo 30 secondi abbiamo fatto un gran primo tempo. Poi abbiamo comm x.com

"Pellegrini su assist involontario di Malen! Malen, è ancora lui che viene fermato. Pellegrini, sinistro... e la palla in porta per il gol del 2-5! Ha segnato Lorenzo Pellegrini su assist involontario di Malen. Il gol della Roma, quindi, che accorcia le distanze. Siamo a facebook