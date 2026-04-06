Pauroso frontale 6 feriti tra cui 2 bimbi | la più piccola ha meno di un mese

Durante la sera di Pasqua, sulla Strada provinciale 572, si è verificato un incidente frontale che ha coinvolto più veicoli. Sei persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, uno dei quali ha meno di un mese. L’incidente è avvenuto nel tratto di via Pergola, tra il territorio di Moniga e quello di Padenghe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai feriti.

Pauroso incidente stradale la sera di Pasqua sulla Strada provinciale 572, in quel tratto Via Pergola, in territorio di Moniga ma appena oltre i confini di Padenghe. È qui che poco dopo le 21 una Tesla e una Ford si sono scontrate con violenza, un incidente frontale-laterale, a quanto pare per un'improvvisa invasione di corsia da parte della prima vettura: sulla dinamica esatta del sinistro stanno comunque indagando gli agenti della Polizia Locale della Valtenesi, intervenuti per i rilievi e per la gestione della viabilità. Il bilancio è serio, ma poteva andare peggio: sono almeno 6 le persone coinvolte tra cui 2 bambini, entrambi a bordo della Tesla con i genitori di 47 e 49 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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