Patrick McEnroe ha dichiarato che il miglior diciassettenne al mondo sarebbe in grado di battere Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-1 6-1. McEnroe, noto per le sue opinioni dirette, ha spesso espresso giudizi netti nel mondo del tennis. Come il fratello, anche lui non esita a commentare apertamente situazioni e risultati, anche quando le sue affermazioni possono risultare provocatorie o discusse.

Che Patrick McEnroe non sia nuovo a dichiarazioni di un certo effetto è fatto noto. Così come il fratello John, non ha paura di esprimersi anche qualora le sue opinioni siano ritenute scomode. In questo caso il tema è quello della differenza tra tennis maschile e femminile. Il fatto è che, nel suo programma radio Holding Show, articola un pensiero un po’ perlomeno particolare. Così Patrick McEnroe: “ Se mettessi di fronte il miglior giocatore giovane del mondo, a 17 anni, e Aryna Sabalenka, il giovane vincerebbe 6-1 6-1. Però per me questo è irrilevante. Non lo dico per disprezzare il tennis femminile, che anzi apprezzo. Lo vedrei di più se ci fosse una bella partita rispetto a un match maschile con una vittoria schiacciante “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Patrick McEnroe: “Il miglior diciassettenne al mondo sconfiggerebbe Aryna Sabalenka 6-1 6-1”

Patrick McEnroe sicuro: "Uno juniores batterebbe Sabalenka 6-1 6-1"Patrick McEnroe è intervenuto in maniera decisa sulle differenze fra tennis maschile e femminile.

Leggi anche: Aryna Sabalenka uguaglia il record di Serena Williams al Miami Open, dopo dieci anni.

Si parla di: Patrick McEnroe sul divario tra tennis maschile e femminile: un’analisi approfondita; Patrick McEnroe sul divario tra tennis maschile e femminile | un’analisi approfondita.

Patrick McEnroe sicuro: Uno juniores batterebbe Sabalenka 6-1 6-1Anche il fratello del più celebre John entra nella discussione sulla battaglia dei sessi rinfocolata dall'ultima esibizione fra Kyrgios e la campionessa bielorussa: È un gioco diverso ... gazzetta.it