Passeggiano sul lago ghiacciato che si spacca | paura per 5 turisti 2 minorenni

Cinque turisti, tra cui due minorenni, hanno camminato sul lago ghiacciato che si stava rompendo, generando timori di un possibile incidente. La scena si è svolta durante una giornata di festa in montagna, dove il pericolo del ghiaccio sottile ha portato a momenti di preoccupazione tra i presenti. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle aree di montagna durante le condizioni climatiche variabili.

Il fatto è accaduto a Braies la domenica di Pasqua. Camminando, due ragazzi sono caduti in acqua e i loro parenti, nel tentativo di salvarli, sono scivolati a loro volta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia quella che doveva essere una tranquilla domenica di Pasqua in montagna. Nel pomeriggio di ieri, 5 aprile 2026, cinque turisti hanno passeggiato sul lago ghiacciato di Braies, in Val Pusteria, quando improvvisamente il ghiaccio ha ceduto sotto i loro piedi. I primi a scivolare sono stati due ragazzi minorenni seguiti da tre parenti che, nel tentativo di aiutarli, sono caduti in acqua a loro volta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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