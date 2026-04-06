Durante il lunedì di Pasquetta nel Friuli Venezia Giulia, le autostrade A4 e A28 hanno registrato un aumento significativo nel traffico veicolare rispetto ai giorni precedenti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi lungo le principali arterie stradali della regione, nonostante la quantità di veicoli in transito sia risultata elevata. La giornata si è svolta senza particolari disagi sulla rete autostradale locale.

Le autostrade del Friuli Venezia Giulia hanno registrato un volume di traffico sostenuto durante questo lunedì 6 aprile 2026, in occasione della Pasquetta, senza tuttavia segnalare incidenti lungo le arterie stradali. I flussi automobilistici sono rimasti intensi per tutta la giornata. Secondo i dati forniti da Autostrade Alto Adriatico, i primi rallentamenti si sono manifestati già dalle prime ore del mattino nel tratto di Trieste Lisert, con veicoli diretti verso Trieste. La mappa dei colli di bottiglia tra A4 e A28. Nel corso del pomeriggio l’attenzione si è spostata verso Venezia, dove le code hanno iniziato a accumularsi. Un quadro simile è emerso sull’autostrada A28, specificamente nel segmento compreso tra Portogruaro e Sesto al Reghena, che ha un transito congestionato sia all’inizio della giornata che nelle ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta in FVG: traffico record tra A4 e A28, ma zero incidenti

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