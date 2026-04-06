Pasquetta a Roma | supermercati e centri commerciali aperti oggi 6 aprile 2026

Il 6 aprile 2026, a Pasquetta, molti supermercati e centri commerciali a Roma sono aperti, offrendo ai cittadini la possibilità di fare acquisti anche nella giornata festiva. Dopo la pausa quasi totale di Pasqua, questa giornata viene spesso sfruttata per pranzi all'aperto, grigliate o brevi escursioni fuori città. La presenza di attività commerciali aperte permette a chi desidera organizzare qualcosa di last-minute di trovare facilmente ciò di cui ha bisogno.

Dopo la pausa quasi totale di Pasqua, la giornata di Pasquetta rappresenta per molti romani l’occasione perfetta per organizzare un pranzo all’aperto, una grigliata improvvisata o una gita fuori porta. Proprio per questo motivo, gran parte dei supermercati aperti a Roma e dei centri commerciali riapre, seppur con orari festivi o ridotti. Chi ha bisogno di fare spesa a Pasquetta – dal pane fresco alla carne per il barbecue – può contare su diverse opzioni distribuite in tutta la città. Supermercati aperti a Pasquetta a Roma. Nella giornata di oggi, molte delle principali catene della grande distribuzione sono operative, anche se con orari ridotti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Buon lunedì di Pasquetta Torino! Foto di Valerio Minato facebook

La Fondazione Magnani-Rocca è aperta anche il lunedì di Pasquetta con “Il SIMBOLISMO in Italia” x.com