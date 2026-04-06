Pasquetta a Reggio Calabria tra turisti di prossimità e partenze annullate

Durante questa Pasquetta a Reggio Calabria, il tempo ha influito sulle attività e sulle partenze dei turisti, con molte partenze annullate e presenza principalmente di visitatori locali. Le condizioni meteorologiche avverse hanno limitato le uscite e le scelte di molti, rendendo questa giornata diversa dal passato. La città e la provincia hanno già affrontato situazioni simili nei primi mesi dell’anno, che hanno influenzato le uscite e i programmi di chi desiderava trascorrere la giornata all’aperto.

Grazie al ritorno del clima primaverile, le festività pasquali stanno facendo registrare movimento anche in città, mentre la crisi internazionale riduce i visitatori stranieri e convince tanti reggini a non spostarsi Pasquetta è per tradizione minacciata dal maltempo, ma in questi primi mesi del 2026 città e provincia di Reggio Calabria hanno decisamente già dato. Stavolta le festività favorite da un meteo davvero primaverile, sole e temperature miti e piacevoli quest’anno per il settore ricettivo, i commercianti e gli esercenti saranno qualcosa di più della consueta prima prova di stagione turistica. Nella popolare località montana di Santo Stefano d’Aspromonte, il Comune ha annunciato un’apertura straordinaria delle piste, già pronte da sabato, per sciare a Pasquetta: appuntamento dalle 8. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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