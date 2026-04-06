Lunedì 6 aprile 2026, a Pavia, durante le celebrazioni di Pasquetta, si sono verificati numerosi casi di persone che hanno acceso barbecue lungo il fiume Ticino, nonostante i divieti stabiliti dal Comune. La presenza di numerosi partecipanti ha creato un contrasto tra le disposizioni ufficiali e le abitudini di alcuni cittadini, che hanno deciso di continuare a utilizzare aree pubbliche per pranzare all'aperto. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine presenti sul territorio.

A Pavia, lunedì 6 aprile 2026, l’afflusso di persone per la Pasquetta ha un contrasto netto tra le disposizioni comunali e le abitudini dei cittadini, con un massiccio ricorso ai barbecue lungo il Ticino nonostante i divieti vigenti. L’iniziativa di Firenze per creare il picnic più imponente della penisola ha trovato a Pavia una risposta di dimensioni inferiori, ma caratterizzata da una forte resistenza alle norme. Molte persone hanno scelto di ignorare le limitazioni imposte dall’amministrazione locale riguardanti l’accensione di fuochi nelle zone pubbliche, motivate da esigenze di decoro urbano e sicurezza. Nel parco della Vernavola e lungo le sponde del fiume, l’abitudine della grigliata ha prevalso sulle ordinanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta a Pavia: barbecue illegali e sfida ai divieti sul Ticino

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