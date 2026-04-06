Il prato del Visarno a Firenze si anima con migliaia di persone durante il giorno di Pasquetta. Sono state registrate circa tremila prenotazioni per il grande picnic organizzato nell’area allestita appositamente, che ha visto la presenza di molte famiglie e gruppi di amici. Il sole ha accompagnato l’evento, che ha previsto musica, giochi e momenti di relax all’aperto. La giornata si è svolta senza incidenti, con tutti i partecipanti che hanno potuto godersi la festa in libertà.

Firenze, 6 aprile 2026 – Un prato di allegria colora il Visarno in questo giorno di festa. Tremila le prenotazioni: tanti hanno scelto di passare il giorno di Pasquetta nel grande prato allestito per l’occasione. Street food, grigliate, musica, campo di pallavolo e tavoli per giocare a ping pong, una maxi coperta da picnic di oltre 300 metri quadrati: relax e divertimento a portata di grandi e piccini. Dopo la pioggia, arriva il caldo: Pasquetta (e non solo) dal sapore d’estate in Toscana. Ma poi cambia tutto di nuovo Musica e convivialità. Gruppi di amici, famiglie, coppie hanno scelto di prendere parte alla grande iniziativa che ha concentrato tutta la sua attrattiva in una qualcosa di semplice quanto prezioso: la convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasquetta a Firenze con il super picnic: migliaia nel pratone tra sole, musica, giochi e libertà

Pasquetta di sole a Firenze con il super picnic: migliaia nel pratone tra musica, giochi e libertàFirenze, 6 aprile 2026 – Un prato di allegria colora il Visarno in questo giorno di festa.

Sole, musica e voglia di stare insieme. Pasquetta al Visarno con il super picnic: migliaia nel pratone tra giochi e libertàFirenze, 6 aprile 2026 – Un prato di allegria colora il Visarno in questo giorno di festa.

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Cari amici, nell’augurarvi buona Pasquetta, vi ricordo che mancano soltanto 13 giorni al nostro importantissimo evento di beneficenza che si terrà il 18 dí aprile al Teatro Grande Valdocco di Torino. Siamo arrivati circa 600 partecipanti tra coloro che hanno acq facebook