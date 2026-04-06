Per la Pasquetta del 2026, le famiglie italiane dovranno affrontare un aumento dei costi legati ai pranzi all'aperto, con un incremento del 10% su carne e uova. La spesa media complessiva, rispetto all’anno precedente, registra un aumento del 5,2%. Questo aumento si riflette sui bilanci familiari, che devono fare i conti con prezzi più elevati per gli alimentari tradizionali della festa.

La Pasquetta 2026 si trasforma in un onere economico per le famiglie italiane, con una spesa media che cresce del 5,2% rispetto all’anno precedente. Tra rincari alimentari e carburanti alle stelle, il tradizionale lunedì dell’Angelo richiede oggi un budget molto più consistente. L’abitudine di organizzare gite fuori porta o pranzi collettivi resiste, ma l’accessibilità di questo rito è messa a dura prova. Non basta più caricare la griglia nel bagagliaio; occorre pianificare un esborso finanziario che rende il fai da te un’operazione costosa. Il costo della vita incide pesantemente su ogni scelta, portando molti a rivedere le abitudini consolidate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta 2026: rincari del 10% su carne e uova, pesa il budget

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