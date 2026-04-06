Pasqua | musei aperti e gratuiti grandi mostre e musica nella Basiliche gli eventi a Roma

A Roma, durante le festività di Pasqua, molti musei sono aperti e accessibili gratuitamente. Sono in programma grandi mostre e concerti nelle basiliche della città. La giornata si svolge con numerosi eventi, attirando visitatori da diverse zone. La capitale registra il tutto esaurito per molte iniziative legate alla festività, offrendo un calendario ricco di attività culturali e musicali.

In una Roma che ha registrato il tutto esaurito per queste festività, oggi, giorno di Pasqua, la Capitale offre un ricco calendario di appuntamenti dedicati agli amanti della cultura. Come di consueto, nella prima domenica del mese, saranno aperti e gratuiti i musei civici e i siti archeologici del Sistema Musei di Roma Capitale, così come i musei e i parchi archeologici statali. Tra i luoghi accessibili senza alcun costo, si possono citare il Pantheon, il Colosseo, i Musei Capitolini, l’Ara Pacis e i Mercati di Traiano. Inoltre, saranno aperti anche la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, e i Musei di Villa Torlonia, che includono la Casina delle Civette, il Casino Nobile e la Serra Moresca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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