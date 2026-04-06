Durante i tre giorni di Pasqua e Pasquetta, i ristoranti di Roma e provincia hanno registrato incassi complessivi di 94 milioni di euro, secondo le stime dell’osservatorio di Fiepet Confesercenti. Rispetto all’anno precedente, si è verificato un aumento del 12 per cento, con una particolare crescita nel centro storico. I dati indicano una ripresa nel settore della ristorazione durante il periodo festivo.

Ammontano a 94 milioni di euro gli incassi dei ristoranti di Roma e provincia per i tre giorni di Pasqua e Pasquetta, ovvero sabato, domenica e lunedì, secondo le stime fornite dall’osservatorio della Fiepet Confesercenti. I ristoranti situati nel centro storico della Capitale hanno registrato un vero e proprio pienone, in particolare nei rioni Borgo, Celio, Pantheon e Campo de’ Fiori, con un incremento del 12 per cento degli incassi rispetto all’anno precedente. In una nota, il presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio, Claudio Pica, ha commentato: “Numeri in crescita per i ristoranti di Roma e Lazio in questi due giorni di weekend di Pasqua e Pasquetta, con i dati dell’osservatorio della Fiepet-Confesercenti che segnalano incassi significativi per l’attività di ristorazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Pasqua: Fiepet, in ristoranti Roma incassi per 94 milioni, +12 per cento al centro storico

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