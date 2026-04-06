Pasqua e Pasquetta | boom negli agriturismi Le preferenze dei laziali per il week end di festa

Durante il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, gli agriturismi hanno registrato un aumento di presenze, con molti cittadini laziali che hanno scelto di trascorrere le festività in ambienti rurali. Le preferenze si sono orientate verso luoghi che offrano vicinanza, tranquillità e pasti tipici, caratteristiche che continuano a attrarre chi desidera una pausa durante le festività. I dati indicano una tendenza crescente verso le strutture di campagna per questo periodo dell’anno.

Ma il 70% dei cittadini della regione ha comunque scelto il pranzo in casa e il 7% un picnic all’aria aperta. Ma vediamo come i laziali hanno deciso di trascorrere le feste Vicinanza, tranquillità e buona tavola: queste le preferenze dei cittadini laziali per le festività di Pasqua anche per questo 2026. Secondo i dati che sono stati diffusi da Coldiretti, infatti, c’è stato un boom di prenotazioni negli oltre 1.300 agriturismi del Lazio con una stima, da parte della federazione regionale, di circa 200mila presenze complessive tra pernottamenti, pranzi e visite giornaliere. Dall’altra, anche per chi ha deciso di restare a casa, circa il 70%, il pranzo pasquale si conferma un momento centrale di convivialità e tradizione, con una media di sei persone a tavola e una spesa nel Lazio stimata intorno ai 67 euro a famiglia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Pasqua: Coldiretti Lazio, boom di prenotazioni negli agriturismi, oltre 200 mila presenzePasqua 2026 “conferma nel Lazio la voglia di vivere le festività nel segno della vicinanza, della tranquillità e della buona tavola.

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