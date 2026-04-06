Pasqua a Milano | Delpini lancia l’appello alla forza femminile

Durante le celebrazioni pasquali nel Duomo di Milano, l’arcivescovo ha rivolto un messaggio rivolto alla forza femminile e ha condannato le persone al potere globale. La riflessione si è concentrata sulla centralità delle donne e sulle sfide legate ai conflitti attuali, collegando il messaggio spirituale alle situazioni di tensione nel mondo. La messa si è svolta con un pubblico presente, seguendo le consuete cerimonie religiose.

L’arcivescovo Mario Delpini ha dedicato le celebrazioni pasquali del Duomo di Milano alla centralità della figura femminile e a una dura condanna verso chi detiene il potere globale, legando il messaggio spirituale alla realtà dei conflitti attuali. Durante il Pontificale di questa mattina, il prelato ha focalizzato l’attenzione su Maria di Magdala. Partendo dal racconto del Vangelo di Giovanni, Delpini ha evidenziato come i discepoli cercassero Gesù nella direzione errata, concentrandosi su un corpo senza vita, mentre la donna insisteva nel restare al sepolcro. Questo cambiamento di prospettiva ha permesso a Maria di ascoltare la chiamata che ne ha modificato l’orientamento, portandola a incontrare il Cristo risorto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasqua a Milano: Delpini lancia l’appello alla forza femminile Leggi anche: Giochi Uniti lancia l’appello per una “Santa Pasqua di disconnessione” La Giovanni XXIII diventa americana. Appello a DelpiniSessant’anni di storia, inclusione e continuità didattica sono a rischio per oltre cento famiglie: a lanciare l’appello, in una lettera inviata... Temi più discussi: Delpini: C’è bisogno di donne che dicano la verità di una vita nuova sempre possibile; Pasqua a Milano, Delpini: Cambiate direzione, cercate il Risorto tra i vivi; Pasqua in Duomo, la critica di monsignor Delpini ai potenti del mondo che seminano morte; Il Pontificale di Pasqua in Duomo. Pasqua a Milano, Delpini: «Cambiate direzione, cercate il Risorto tra i vivi»«I discepoli cercano [Gesù] nella direzione sbagliata. Cercano un morto (…). Maria insiste nel rimanere presso il sepolcro e perciò ascolta la voce che la chiama a cambiare orientamento, a rivolgersi ... resegoneonline.it Pasqua, pontificale e veglia in Duomo: l’attualità nelle omelie dell’arcivescovo DelpiniLa figura della donna nella Chiesa, a partire da Maria di Magdala che annunciò la resurrezione e un monito ai potenti della terra sulle guerra: questi i temi affrontati dal capo della diocesi milanese ... ilgiorno.it Dopo 20 mesi di lavori, a Pasqua ha riaperto il meraviglioso Giardino Romantico del Palazzo Reale facebook Buona Pasqua! Vi auguro tanta serenità x.com