Partito il countdown per Napoli-Milan | le ultime Deciso il futuro di due rossoneri e un talento nel mirino

Mancano poche ore alla sfida tra Napoli e Milan, con le formazioni che sono state ufficializzate e le strategie confermate. Nel frattempo, il club ha annunciato l'esito delle decisioni sul futuro di due giocatori rossoneri, mentre un giovane talento è entrato nel mirino del mercato. Le notizie più recenti riguardano anche le trattative in corso e le possibili mosse della squadra in vista della partita.

Anche nel lunedì di Pasquetta non sono mancate le notizie riguardo il Diavolo. Oggi, 6 aprile 2026, infatti molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto che tra poche ore andrà in scena al 'Maradona' il big match Napoli-Milan. A proposito, sono tante le notizie di formazione sulla gara di questa sera. Non solo, nelle ultime ore anche tanto mercato con un super talento nel mirino del Milan e il futuro di alcuni rossoneri in prestito. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA Nel pomeriggio di oggi è arrivato un forfait inaspettato tra le fila del Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Partito il countdown per Napoli-Milan: le ultime. Deciso il futuro di due rossoneri e un talento nel mirino Calciomercato Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino dei rossoneri: ecco di chi si trattaOggi si è ufficialmente entrati nella settimana che porterà alla 31^ giornata di Serie A, che vede in programma i due big match che possono decidere... Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid!Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a... Si parla di: Milan, Leao torna mercoledì a Milanello: cosa filtra in vista del Napoli. Dove vedere Napoli-Milan in streaming e a che ora iniziaLe indicazioni su come seguire il posticipo della 31^ giornata di Serie A in programma allo stadio Maradona di Napoli. hdblog.it Napoli-Milan live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie sul match del Maradona. Problemi per Hojlund, in dubbio per staseraLa sfida tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita: è un confronto tra due delle squadre più prestigiose e affascinanti del calcio italiano, capaci ... ilmattino.it