Park Bo Gum torna in TV | il salone itinerante sfida il 2026

Un attore noto per il suo talento torna in televisione con un nuovo progetto. Si tratta di un salone di bellezza itinerante che sarà protagonista della seconda stagione di uno show televisivo. La messa in onda è programmata per la fine del 2026. La trasmissione vede protagonista l’attore e il suo salone mobile, che si sposterà tra diverse località.

Park Bo Gum torna a guidare il suo salone di bellezza itinerante con la seconda stagione di The Village Barber, prevista per la parte finale del 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato tvN proprio oggi, lunedì 6 aprile 2026. Il programma, che ha chiuso il primo ciclo di episodi lo scorso 3 aprile, trasporta gli spettatori in una zona rurale isolata. Qui, l’attore protagonista mette in campo le sue competenze professionali per curare i capelli degli abitanti del luogo. Un team affiatato tra licenze professionali e supporto logistico. L’organizzazione del locale si basa su ruoli ben precisi. Park Bo Gum gestisce la parte tecnica dei tagli grazie a una patente nazionale da barbiere che gli permette di operare legalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Park Bo Gum torna in TV: il salone itinerante sfida il 2026 Shin Ye Eun e Park Bo Gum: il nuovo dramma Night Traveler in trattativeIl 2 aprile 2026, le trattative per il nuovo dramma romantico Night Traveler vedono Shin Ye Eun e Park Bo Gum al centro dell’attenzione. 11 marzo: l’uomo sfida gli stereotipi a Palazzo BoDomani, mercoledì 11 marzo 2026, l’Aula Magna di Palazzo Bo a Padova accoglierà un incontro che sfida le convenzioni del calendario femminile.