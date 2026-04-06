Pari in coda tra Pro Patria e Triestina Picerno vittoria d' oro a Catania

Nella partita tra Pro Patria e Triestina si è conclusa in parità, mentre il Picerno ha ottenuto una vittoria a Catania. Nell'ultimo turno del girone A, l'Albinoleffe ha battuto la Pergolettese con tre gol. Nel campionato del Sud, il Benevento ha festeggiato una vittoria, mentre altri risultati si sono susseguiti nelle diverse partite del weekend.

Dopo tre anni e con tre giornate d’anticipo, il Benevento torna in Serie B e lo fa con grande merito staccando il Catania di ben 12 punti. E’ la seconda promozione diretta già decisa, dopo quella del Vicenza nel girone A. Resta invece apertissima la corsa al vertice nel girone B, con Arezzo e Ascoli appaiate a quota 71 punti. La festa per la squadra di Floro Flores arriva all’Arechi, dove Salvemini nel secondo tempo punisce dal dischetto la Salernitana (Cosmi, alla seconda sconfitta di fila, scivola al quinto posto dietro Cosenza e Casertana). Ma il supporto dell’aritmetica, per il club del presidente Vigorito, arriva già in questa giornata anche grazie all’inatteso scivolone del Catania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pari in coda tra Pro Patria e Triestina. Picerno, vittoria d'oro a Catania Leggi anche: Pari Vicenza, poi la festa. Perugia, vittoria d'oro. Il Benevento frena ancora ma è a +9 sul Catania Trento, vittoria in casa sulla Pro Patria: 2-0 e playoff sempre più vicini per gli aquilotti.Trento batte la Pro Patria 2-0: la Pro Patria incassa la sconfitta, il Trento si avvicina ai playoff Trento, 15 febbraio 2026 – Il Trento ha superato...