Parco di Lignano chiude il ristorante Il titolare | Dura accettarlo ma è andata così Non mollerò

Il ristorante “Il Toscano” nel parco di Lignano ha chiuso dopo oltre cinque anni di attività. Il titolare ha dichiarato che si tratta di una decisione difficile da accettare, ma che è definitiva. La chiusura riguarda i locali del parco, dove il locale aveva operato per diversi anni. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato alla fine dell’attività.

Dopo più di un lustro di attività, il ristorante “Il Toscano” ha cessato la sua attività nei locali del parco di Lignano. La conferma è arrivata lo scorso sabato 4 aprile, attraverso un video pubblicato sui social dal titolare Lorenzo Polendoni. “Continuate ogni giorno a chiamarmi per chiedermi di su (ristorante a Lignano, nda) ma io purtroppo non ci sono più da tre mesi anche se questo mi riempie di gioia. È stata dura e lo è tuttora ma così è andata”. In occasione delle festività pasquali, Polendoni ha salutato e ringraziato tutti i clienti e le persone che lo hanno contattato e che gli sono state vicine, spiegando le ragioni della chiusura: “Faccio questo video dallo stesso tavolino in cui pubblicai la foto quando presi in gestione questo posto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Carabinieri entrano in un ristorante per un controllo, ma il figlio della titolare li prende a calci: arrestatoUn ragazzo di 23 anni è stato arrestato perché accusato di aver aggredito tre carabinieri durante un controllo nel ristorante della madre.

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Appello per il parco di Lignano. Raccolte 1300 firme per il rilancio. Rosini: Il sindaco ci ascoltiChiede un incontro con il sindaco il comitato Uniti per Lignano, un gruppo di residenti nelle aree vicine al parco di Lignano che desiderano sottoporre all’attenzione del primo cittadino la ... lanazione.it

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Lignano in Fiore torna a colorare la primavera! Dal 25 al 26 aprile e dal 1 al 3 maggio, il Parco Hemingway di Lignano si trasforma in un’esplosione di colori tra fiori , artigianato, sapori locali e attività per grandi e piccoli. Dal 1987, una festa che unisce n facebook