Parco Archeologico di Pompei Guide in rivolta contro il direttore Zuchtriegel

Le guide del Parco Archeologico di Pompei sono scese in protesta contro il direttore incaricato, contestando alcune decisioni e modalità di gestione. La situazione si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti nelle strutture museali italiane, conseguenti all’autonomia introdotta nel 2014 dall’allora governo. Questa riforma ha permesso ai musei di operare con maggiore autonomia rispetto alla burocrazia centrale, influenzando anche la gestione di siti come Pompei.

Denunciano la chiusura improvvisa della postazione dedicata e il rischio di una progressiva marginalizzazione della categoria L’autonomia museale voluta dall’ex ministro Dario Franceschini nel 2014 ha liberato alcuni musei da una burocrazia istituzionale troppo ferrea, ha ridisegnato alcuni complessi museali e dato un indirizzo (condivisibile o meno) rispetto a come dev’essere utilizzato il patrimonio culturale italiano. I nuovi direttori hanno acquisito una serie di poteri che vanno dalla gestione finanziaria a quella degli appalti, fino all’assunzione del personale. In una situazione legislativa di questo tipo può capitare di pensare di gestire un ente pubblico come un feudo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Caso guide turistiche. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei risponde“Credo che alla fine questo cambiamento farà bene a tutti, incluse le guide" dichiara Gabriel Zuchtriegel a seguito del presidio organizzato guide... Pompei, fine di un accordo storico: guide in piazza contro ZuchtriegelRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Temi più discussi: Archeologia: al MiC presentazione risultati monitoraggio sito di Pompei; Presentato il programma POMPEII THEATRUM MUNDI; Parco archeologico di Pompei, ecco cosa bruciava negli altari domestici; Nei bruciaprofumi di Pompei anche sostanze aromatiche dall’Africa e dall’Asia: uno studio. Pompei, i giardini come risorsa: il convegno internazionale G.R.E.E.N. al Parco ArcheologicoIl convegno G.R.E.E.N., in programma il 16 e 17 aprile, nasce con l’obiettivo di creare un confronto tra istituzioni culturali, enti di ricerca ed esperti provenienti da diversi ambiti ... ilgazzettinovesuviano.com Torna Pompeii theatrum mundi nel parco archeologico dal 18 giugno al 12 luglioIl Teatro grande del Parco archeologico di Pompei torna a risuonare d'arte. Dal 18 giugno al 12 luglio 2026 le rovine accoglieranno il festival Pompeii theatrum mundi. ilmattino.it Buona #Pasqualmuseo dal Parco Archeologico di Ercolano #domenicalmuseo Ministero della Cultura museitaliani facebook Auguri di una Serena Pasqua dal Parco Archeologico di Pompei x.com