In Piazza San Pietro affollata per il Lunedì dell’Angelo, il Papa ha lanciato un messaggio di speranza rivolto ai popoli colpiti dalla guerra, invitando a non smettere di chiedere la pace. Durante l’omelia, ha sottolineato come l’annuncio della Pasqua rappresenti un elemento essenziale per ridare voce a chi si trova in situazioni di violenza e sofferenza. L'evento si è svolto davanti a numerosi fedeli, in un’atmosfera di preghiera collettiva.

In una Piazza San Pietro gremita per il Lunedì dell'Angelo, Papa Leone XIV ha rivolto un accorato appello al mondo, sottolineando come l’annuncio della Pasqua sia l'unico antidoto capace di ridare voce a una speranza «altrimenti soffocata tra le mani dei violenti». Il Pontefice ha tracciato un parallelo tra la luce della Risurrezione e le oscurità del tempo presente, citando i drammi che affliggono l'umanità contemporanea. Secondo il Santo Padre, è vitale che il messaggio cristiano raggiunga chi oggi soffre maggiormente. Il Papa ha elencato tre categorie umane ferite: i popoli tormentati dalla guerra, per i quali la pace appare un miraggio; i cristiani perseguitati, che pagano con la libertà o la vita la propria fedeltà a Cristo; i bambini privati dell'istruzione, vittime di una povertà che ruba loro il futuro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Papa Leone: "Speranza per i popoli tormentati dalla guerra, non smettiamo di invocare la pace"

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