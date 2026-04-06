Nell’Edicola degli Artisti, si parla di Paolo Belli, artista con una carriera che dura da circa quarant’anni. Nonostante il passare del tempo, Belli sale ancora sul palco con entusiasmo, mantenendo vivo il sogno di quando era bambino. La sua musica e il suo modo di esibirsi sono al centro di questa conversazione, che mette in luce anche alcuni aspetti della sua vita professionale.

C’è un filo sottile che lega i sogni di un bambino alla realtà di un artista che, dopo quarant’anni di carriera, continua a salire sul palco con lo stesso entusiasmo di allora. In questa intervista all’Edicola degli Artisti, Paolo Belli si racconta senza filtri: dagli inizi lontani dallo show business alla conquista della prima serata, passando per musica, teatro e televisione. Un viaggio fatto di passione, studio e gratitudine, in cui il successo non è mai dato per scontato e la gioia di intrattenere resta il vero motore di tutto. L'intervista di Francesco Puglisi. Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paolo Belli nell'Edicola degli Artisti: la felicità come missione

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