Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto messaggi falsi su WhatsApp, i quali, una volta aperti, hanno portato alla perdita di denaro in pochi secondi. Questi messaggi, spesso identici a quelli ufficiali, inducono le vittime a cliccare su link che compromettendo i dati bancari, svuotano i conti correnti. Le autorità raccomandano di prestare molta attenzione e di evitare di interagire con comunicazioni sospette.

Il confine tra una notifica innocua e il baratro finanziario si è assottigliato drasticamente, riducendosi a un semplice “tap” sullo schermo dello smartphone. L’ultima ondata di attacchi informatici che sta scuotendo l’ecosistema WhatsApp non si limita a banali tentativi di phishing, ma sfrutta tecniche di ingegneria sociale talmente raffinate da ingannare anche l’occhio più esperto. Non parliamo più di messaggi scritti in un italiano claudicante, ma di comunicazioni che imitano alla perfezione lo stile e il tono di istituti bancari o enti certificati. Cosa sta accadendo su WhatsApp. Il cuore dell’offensiva risiede nella rapidità d’esecuzione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Panico su WhatsApp, il finto messaggio ti svuota il conto in meno di 3 secondi: devi difenderti assolutamente

Se ti arriva questo messaggio su Whatsapp, non rispondere: ti svuotano il conto in due secondiProsegue l’allerta sulle truffe digitali che sfruttano la popolarità di WhatsApp per sottrarre dati sensibili e denaro agli utenti.

Sembra un messaggio dell’ASL, ma ti svuota il conto: allarme truffa nazionale sul finto CUPUna pericolosa truffa sta colpendo su tutto il territorio nazionale: sembra un messaggio dell’ASL ma è una trappola.

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